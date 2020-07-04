الجيش لمصراوي: سنجري مسحة ثالثة الأربعاء تمهيدًا للعودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف أحمد المهدي مديرالكرة بفريق طلائع الجيش، أن فريقه سيجري مسحة ثالثة يوم الأربعاء المقبل من أجل الاطمئنان على اللاعبين.

وأضاف مدير الكرة في فريق طلائع الجيش خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن اللاعبين المصابين سيخضعوا أيضًا لإجراء هذه المسحة.

ونوّه "المهدي"، أنه يقوم بمتابعة الحالات المصابة من جانب فريقه، لافتًا إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة تمهيدًا لعودتهم للتدريبات في حال شفائهم من الإصابة.

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وأوضح أن هناك برنامج تم إعداده للفريق، تمهيدًا للعودة والاستعدادات الجيدة لاستئناف دوري we المصري بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر قرارًا يوم الخميس الماضي باستئناف مسابقة دوري we المصري بداية من السابع في أغسطس المقبل، بعد توقف دام قرابة أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن فريق طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما خاض الفريق العسكري 19 مباراة في الدوري.