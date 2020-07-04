فاردي يشعل سباق الهدافين بثنائية تاريخية تبعده عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي هدفين ليقود فريقه ليستر سيتي للفوز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليستر سيتي تقدم في النتيجة عن طريق النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، قبل أن يحرز فاردي الهدف الثاني للثعالب في الدقيقة الـ77، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبالتالي ينجح جيمي فاردي في كسر صيامه التهديفي الذي لازمه بعد فترة التوقف الإجبارية بسبب جائحة كورونا وتحديدا في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، ليسجل لأول مرة منذ مارس الماضي، وهو الهدف الرابع له في العام الجاري 2020.

ورفع فاردي رصيده إلى 21 هدفا لينفرد بصدارة هدافي بريميرليج، ويبتعد بفارق هدفين عن الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وثلاثة أهداف عن داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، وأربعة أهداف عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ويسعى صلاح للاحتفاظ بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تُوج هدافا للمسابقة خلال الموسمين الماضيين بتسجيل 32 هدفا في (2017-18) و22 في (2018-19) بالتساوي مع زميله ساديو ماني وأوباميانج.

ودخل جيمي فاردي نادي المائة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى هدفه رقم 101 خلال مسيرته حتى الآن بقميص ليستر سيتي، خلال 205 مباراة لعبها في المسابقة المحلية منذ الظهور الأول له في موسم (2014-2015).

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وأصبح صاحب الـ33 عاما رابع لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر لفريق ليستر سيتي، والأول منذ 87 عاما حين حقق الأسكتلندي آرثر لوتشهيد الإنجاز نفسه سنة 1933، وهو اللاعب رقم 29 الذي يدخل نادي المائة بشكل عام في بريميرليج.

هدافو بريميرليج 2019-20 حتى الآن:

جيمي فاردي - 21 هدفا

بيير إمريك أوباميانج - 19 هدفا

داني إنجز - 18 هدفا

محمد صلاح - 17 هدفا

سيرجيو أجويرو - 16 هدفا