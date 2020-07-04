طنطا لمصراوي: سنعود للتدريبات الإثنين والمسحة الثالثة الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أيمن المزين المدير الفني لطنطا أن الفريق سيعود للتدريبات يوم الإثنين المقبل استعداد لعودة دوري we الممتاز في موسمه الجاري 2019-2020.

وقال المزين في تصريحات خاصة ليلاكورة أن هناك مسحة ثالثة سيجريها اللاعبون الثلاثاء المقبل للاطمئنان عليهم، وسينضم إليهم لاعبين من المصابين بكورونا بعد ان اثبتت المسحة الأولى إصابتهم.

وأضاف أن اللاعبين اللذين اثبتت المسحة الاولى ايجابية عيناتهم تم حجرهم منزليا لمدة 14 يوما، مؤكدا انه يطمئن عليهم يوميا وحالتهم مستقرة.

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وأكد أنه يسعى لاعداد الفريق بشكل جيد خلال الفترة الحالية وهناك برنامج خاص بدنيا للمصابين حتى يتم إلحاقهم ببقية اللاعبين.

وكشفت المسحات التي خضع لها عناصر فريق طنطا لوجود 5 حالات إيجابية، في صفوف كافة العناصر من لاعبين، وأجهزة مختلفة وعمال المهمات بالفريق.

وحدد اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة دوري we الممتاز في السابع من أغسطس القادمن حيث ستقام المؤجلات أولًا قبل خوض غمار ما تبقى من مباريات الدور الثاني للمسابقة.