تاريخ جديد.. بوفون يحطم رقم مالديني القياسي في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الأسطورة جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، في تحطيم الرقم القياسي لباولو مالديني أسطورة ميلان في الدوري الإيطالي، بعد مشاركته أساسيا في مواجهة تورينو بدلا من الحارس فوسيتش تشيزني.

وسجل بوفون المشاركة رقم 648 له في الدوري الإيطالي، بعد أن شارك في 168 مباراة مع بارما و479 مباراة مع يوفنتوس، مما يعني أنه حطم الرقم القياسي للنجم المعتزل مالديني بعد مشاركته في 647 مباراة مع ميلان.

صاحب الـ42 عاما عاد إلى المشاركة في الدوري الإيطالي في الجولة الـ30 من المسابقة اليوم السبت، منذ تدوين آخر ظهور له في 18 ديسمبر 2019 عندما خاض مباراة سامبدوريا في الجولة الـ17 من المسابقة.

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ولعب بوفون مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، قبل أن يعود ليوفنتوس الصيف الماضي.

وكان بوفون قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية كعقوبة لمحاولة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.

ويعد بوفون من أنجح حراس المرمى في العالم حيث فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مع بارما، وتسع ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع إيطاليا كجزء من 176 مباراة دولية خاضها.

ولكن استعصت بطولة دوري أبطال أوروبا على بوفون، بعدما خسر المباراة النهائية للبطولة مع يوفنتوس في نسخ 2003 و2015 و2017.