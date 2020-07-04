محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري
صرح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك بأنهم لم يحصلوا بعد على نتائج المسحات الخاصة بلاعبي الفريق للكشف عن فيروس كورونا.
وقال أسامة في تصريحاته اليوم السبت أنه لم يتلق أي اخطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتائج.
وأضاف أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ومحمد الصباغ، وأكدا له أن النتيجة لم تصلهم بعد من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيئًا.
وأوضح أن الأنباء التي انتشرت خلال هذا الوقت بخروج النتائج وإصابة أحد اللاعبين غير صحيحة، مشددا أنه لا يعلم هذا الامر تماماً وذلك لأن النتائج لم يبلغ بها هو بشخصه كرئيس للجهاز الطبي أو إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور أو ادارة الكرة برئاسة أمير مرتضى.
وفيما يخص عدم تواجد مصطفى فتحي بالأمس كما نشرت بعض وسائل الإعلام، أكد رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى تواجد وخضع للمسحة والفحوصات على عكس ما يتردد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك: لم تصلنا نتائج المسحات.. ومصطفى فتحي كان متواجدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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