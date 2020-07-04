حالتا "كورونا" في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين عناصر نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أظهرت نتائج المسحة التي أُجريت للاعبي الفريق الأول بالزمالك والجهاز الفني والطبي والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحمل فيروس كورونا".

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وأضاف: "تمثلت الحالتين في إصابة لاعب وإداري في الزمالك".

وكان الزمالك قام بعمل المسحة الأولى بمقر النادي أمس الجمعة تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، ومن المقرر أن الخضوع لمسحة ثانية خلال 48 ساعة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن يوم 7 أغسطس المقبل سيشهد استئناف مباريات الدوري المصري بعد توقف طويل فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.