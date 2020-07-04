ارسنال يتقدم بهدف على وولفرهامبتون في الشوط الأول

انهى فريق ارسنال الشوط الأول من مباراته أمام وولفرهامبتون متقدما بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "مولينو" ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي . سجل الهدف اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 43 . في الدقيقة 43 . جاء الشوط متوسط المستوى وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وتراجع هامبتون للدفاع في حين فشل لاعبو ارسنال في الوصول الى المرمى ، قبل ان ينجح ساكا في تسجيل هدف التقدم لارسنال بهارة كبيرة لينتهي الشوط بتقدم ارسنال بهدف دون رد . المرمى ، قبل ان ينجح ساكا في تسجيل هدف التقدم لارسنال بهارة كبيرة لينتهي الشوط بتقدم ارسنال بهدف دون رد . ويدخل ارسنال اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 46 نقطة ، بينما يلعب وولفرهامبتون المباراة وهو في الركز السادس برصيد 52 نقطة .

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