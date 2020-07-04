تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن بنهائي كأس ألمانيا

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه، أمام باير ليفركوزن،خلال المباراة التي ستجمعهما الساعة الثامنة مساءً، ضمن نهائي كأس ألمانيا.
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز.
الوسط: جوريتسكا - كيميتش - مولر.
الهجوم: كومان - ليفاندوفسكي - جنابري.
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