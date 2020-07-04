يوفنتوس يهزم تورينو برباعية في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظره تورينو بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستاديوم تورينو" ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الإيطالي . سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 3 واضاف خوان كوادورادو الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 29 واضاف النجم العجوز في الدقيقة 29 واضاف النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 61 قبل ان يختتم يوفنتوس الرباعاية بهدف كوفي جيجي مدافع تورينو في مرماه عن طريق الخطأ ، في حين سجل جاء هدف اصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51 سجلها اللاعب أندريا بيلوتي . بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس انفراده بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي ويرفع رصيده الى النقطة 75 ، في حين تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر لتستمر معاناته في صراع الهروب من الهبوط المشتعل .

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