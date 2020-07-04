تعادل سلبي بين سيلتا فيجو وريال بيتيس في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق والتي جمعت بينهما على ملعب يلايدوس ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني .

تقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب مانويل لوليتو ، وتعادل ريال بيتيس في الدقيقة 79 عن طريق

اللاعب زهير فضال .

بهذه النتيجة رفع سيلتا فيجو رصيده الى 35 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر في حين رفع ريال بيتيس رصيده الى 38 يحتل بها المركز الثالث عشر .