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تعادل سلبي بين سيلتا فيجو وريال بيتيس في الدوري الإسباني

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انتهت مباراة ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق والتي جمعت بينهما على ملعب يلايدوس ضمن منافسات الجولة 34 من .

تقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب مانويل لوليتو ، وتعادل ريال بيتيس في الدقيقة 79 عن طريق

اللاعب زهير فضال .

بهذه النتيجة رفع سيلتا فيجو رصيده الى 35 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر في حين رفع ريال بيتيس رصيده الى 38 يحتل بها المركز الثالث عشر .

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