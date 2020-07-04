عبد الحفيظ يعقد جلسة مع طبيب الأهلي بخصوص المصابين

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين.
من جانبه طمأن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سيرالأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود.
يذكر أن سعد سمير ينفذ برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.
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