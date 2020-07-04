الجهاز الفني للأهلي يجتمع مع معلول على هامش مران اليوم

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقد جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبلانطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت.
واستمرت الجلسة عدة دقائق، شهدت الحديث عنبعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة. وعاد الأهلي لتدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.
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