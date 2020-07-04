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الجهاز الفني للأهلي يجتمع مع معلول على هامش مران اليوم

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقد جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبل

انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت.

واستمرت الجلسة عدة دقائق، شهدت الحديث عن

بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة. وعاد الأهلي لتدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.
 
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