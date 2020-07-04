تدريبات بدنية خاصة لـ محمد فخري في مران الأهلي

خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق الأول لكرة القدم، تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مرانالفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحتإشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات خلال آخر 48 ساعة.
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