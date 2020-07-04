تدريبات بدنية خاصة لـ محمد فخري في مران الأهلي

خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق الأول لكرة القدم، تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران

الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت

إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات خلال آخر 48 ساعة.