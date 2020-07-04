أليو بادجي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

انتظم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم السبت.
وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين
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