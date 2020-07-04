أليو بادجي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

انتظم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم السبت.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين