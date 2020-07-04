صور.. الجونة يواصل تدريباته استعداداً لعودة الدوري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة تدريباته اليوم السبت، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها فى 7 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التى تعرض لها النشاط الرياضى منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وواصل الفريق الساحلى تدريباته ملتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى للوقاية من الفيروس. موعد عودةالدوري وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أمس الخميس، موعد استئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث حدد الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأكد حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين وتتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدًا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميًا قبل الإعلان عنه خلال أيام.
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