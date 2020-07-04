ليستر سيتي يفوز على كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز ليستر سيتي على نظيره كريستال بالاس ، بثلاث أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثةوالثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج ".
سجل أهداف ليستر سيتي كلا من: ايناتشو، وجيمي فاردي"هدفين"، في الدقائق 49، 77، والرابعة من الوقت الإضافي.
رفع ليستر سيتي رصيده إلى 58 نقطة، في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.
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