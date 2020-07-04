يوفنتوس يحسم ديربي تورينو برباعية ويواصل التمسك بصدارة الدوري الايطالي

صنع وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز يوفنتوس على تورينو برباعية لهدف في مباراة الديربي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الايطالي 2020/2019.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تفوق يوفنتوس بهدف مُبكر حمل توقيع الدولي الأرجنتيني “باولو ديبالا” بفضل تمريرة من الكولومبي “كوادرادو”، وبعد 26 دقيقة من هدف التقدم، أضاف اليوفي الهدف الثاني عن طريق الكولومبي كوادرادو الذي حصل على تمريرة من كريستيانو رونالدو.

وخلال الوقت الطويل المُحتسب بدل من ضائع في نهاية الشوط الأول، قلص هداف تورينو “بيلوتي” فارق الأهداف بتسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبت ضد الهولندي ماتياس دي ليخت بداعي لمس الكرة باليد داخل صندوق العمليات في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع بعد استخدام تقنية VAR للتأكد من صحة القرار.

قذيفة رونالدو

مع مطلع الشوط الثاني أجرى المدير الفني ليوفنتوس “ماوريتسيو ساري” أول تغييراته بسحب بيانيتش المنتقل حديثًا إلى برشلونة، من أجل إشراك لاعب الوسط الدفاعي بليز ماتويدي في الدقيقة 49، وبعد ست دقائق أخرج بيرنارديسكي لإشراك دوجلاس كوستا.

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واستطاع يوفنتوس تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 بواسطة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو إثر ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 28 ياردة بوجه القدم من فوق الحائط البشري لتذهب على يمين حارس المرمى.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، عزز يوفنتوس تقدمه بهدف رابع من نيران صديقة للمدافع الإفواري “كوفي دجيدجي” الذي فشل في التعامل مع كرة عرضية أرسلها دوجلاس كوستا من الجهة اليسرى، ليضعها بالخطأ في مرمى فريقه.

وبدأت لعبة الهدف الرابع من الخطوط الخلفية بتمريرات سريعة وقصيرة من قدم لقدم بين لاعبي يوفنتوس، حتى انتهت في المرمى بخطأ غريب من مدافع تورينو.

ورفع يوفنتوس رصيد نقاطه لـ 75 في المركز الأول بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه “لاتسيو” الذي تنتظره مباراة غاية في الصعوبة أمام ميلان لحساب نفس الجولة مساء اليوم السبت.