بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس المانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وباير ليفركوزن” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4-7-2020 في نهائي كأس المانيا.

المباراة غير مذاعة في الشرق الأوسط، ولكن تُنقل على قناة سكاي سبورت الألمانية 1، وقناة بي تي سبورت 1 البريطانية، كما تنقل على قناة ARD Das Erste الألمانية.

ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على الملعب “الأولمبي ببرلين” بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ويلز”.

يستقبل الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين نهائي كأس ألمانيا بين “بايرن ميونخ وباير ليفركوزن” في اخر مباريات الموسم الكروي في ألمانيا.

سيسعى “بايرن ميونخ” إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب “لايبزيج”، للوصل إلى البطولة رقم 20 له في كأس ألمانيا.

وتأهل بايرن ميونخ إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على “اينتراخت فرانكفورت” بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” يوم 10 يونيو 2020.

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بينما يتطلع “باير ليفركوزن” إلى تحقيق الكأس الغائبة عن خزائن الفريق منذ موسم 1992/1993، وهي المرة الوحيدة الذي حقق فيها الفريق اللقب.

وصعد “باير ليفركوزن” على حساب مفاجئة البطولة “ساربروكين” الذي ينشط في دوري المناطق الألمانية.

اخر مباراة جمعت “بايرن ميونخ وباير ليفركوزن” في كأس ألمانيا، كانت في نصف النهائي بموسم 2018/2019، وانتهت باكتساح الفريق البافاري ليفركوزن بنص دستة أهداف مقابل هدفين (6-2).

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بايرن ميونخ 0-0 باير ليفركوزن

????️الملعب الأولمبي (برلين)

????نهائي كأس ألمانيا

⌚تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش

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