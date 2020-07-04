شاهد أهداف مباراة ارسنال وولفرهامبتون فى الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

حقق ولفرهامبتون عودة رائعة من كورونا، بحيث فاز ثلاث مرات متتالية وخمس مرات في مبارياته الست الاخيرة، كما اهتزت شباكه في مباراة واحدة من أصل آخر ثماني في الدوري الانجليزي.

أما أرسنال الحالم بالاقتراب من خماسي المقدمة (46 نقطة)، فبعد خسارتين امام سيتي وبرايتون، استعاد توازنه بفوزين على ساوثمبتون ونوريتش في ظل تألق مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، متصدر ترتيب الهدافين (19) بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة، بينما آرسنال فى المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيل ارسنال: حراسة المرمى: (مارتينيز)، فى خط الدفاع: سيدريك سواريز – موستافى – لويز – كولاسيناتش، خط الوسط: تشاكا – سيبايوس – تيرنى، ويقود خط الهجوم: ساكا – نيكيتاه – أوباميانج.

تشكيل ولفرهمبتون: حراسة المرمي (باتريسيو سايس)، فى خط الدفاع (كودي – بولي جوني – نيفيز)، وفى الوسط (ديندونكير – موتينيو – دوهارتي)، ويقود خط الهجوم (خيمينيز – أداما).

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إليكم اهداف المباراة..

هدف ارسنال 1-0

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