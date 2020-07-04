زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان قائمة الفريق لمواجهة أتلتيك بيلباو، ظهر غدًا الأحد على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الاسباني.

وشهدت القائمة غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد، لشعوره بآلام بسبب الضربة القوية التي تعرض لها في مباراة إسبانيول، ولا يرغب زيدان في المجازفة بنجمه.

وغاب هازارد أيضًا عن مواجهة خيتافي في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله قائد الفريق سيرجيو راموس.

ولم يشارك إيدين هازارد مع زملائه في الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى بيلباو.

وشهدت القائمة أيضًا غياب المدافع الفرنسي رافاييل فاران، حيث لم يتدرب مع بقية المجموعة، بعد تعرضه لضربة في المباراة الماضية أمام خيتافي، وجعلت زيدان يستبدله بالمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

كما يستمر غياب ناتشو، الذي لا يزال يتعافى من إصابة عضلية، بالإضافة إلى عدم تواجد الكولومبي خاميس رودريجيز.

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وأكمل زيدان قائمة الفريق، باللاعب الشاب جابي فرنانديز لتعويض غياب فاران، وحارس المرمى دييجو ألتوبي.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بيلباو كتالي:

حراسة المرمى: كورتوا-أريولا-ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال-مليتاو-راموس-مارسيلو-ميندي-خابي هيرنانديز.

الوسط: توني كروس-لوكا مودريتش-كاسيميرو-فالفيردي-إيسكو.

الهجوم: كريم بنزيما-جاريث بيل-لوكاس فاسكيز-لوكا يوفيتش-ماركو أسينسيو-براهيم دياز-ماريانو دياز-فينيسيوس جوينور-رودريجو جويس.

ونجح متصدر الدوري الاسباني، ريال مدريد في توسيع فارق النقاط مع برشلونة لأربع نقاط بعد أن تفوق مساء الخميس الماضي على خيتافي بهدف نظيف في الجولة 33 من المسابقة.

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