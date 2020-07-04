مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بورنموث وينتزع المركز الرابع في الدوري الانجليزي “مؤقتًا”

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه بورنموث وهزمه بنتيجة 5-2 في إحدى مباريات الجولة ال33 من الدوري الانجليزي الممتاز، عصر اليوم السبت.

وتأخر مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بهدف مُباغت في الدقيقة 15 سجله الإنجليزي “جونيور ستانسلاس” بعد مراوغة فنية مذهلة لأغلى مدافع في العالم “هاري ماجواير” داخل صندوق العمليات.

لكن سرعان ما عدل الشاب الانجليزي “ماسون جرينوود” النتيجة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 29 بتسديدة مُركزة بعد تلقيه تمريرة من برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 35 أضاف الدولي الانجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء احتسبها الحكم مايك دين الذي استعان بتقنية VAR للتأكد من قراره.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف المهاجم الفرنسي “أنتوني مارسيال” الهدف الثالث لمانشستر يونايتد بصناعة نجم المباراة الأول “برونو فيرنانديز“.

واستطاع بورنموث العودة إلى أجواء المباراة من جديد، بفضل هدف من جوشا كينج إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد المدافع الإفواري “إيريك بايي” بداعي تعمد لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

برونو فيرنانديز كلمة السر

سجل جوشا كينج هدف بورنموث في الدقيقة 49 بعد أربع دقائق فقط من مشاركة إيريك بايي بدلاً من المدافع الدولي السويدي فيكتور ليندلوف.

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لكن مانشستر يونايتد رفض منح ضيفه أي أمل في التعادل وأنهى المقابلة بشكل عملي في غضون 5 دقائق فقط، عندما سجل جرينوود وبرونو فيرنانديز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 54 و59.

وسجل جرينوود هدفه الثاني والهدف الرابع لليونايتد بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد ممتاز من الصربي ماتيتش.

أما برونو فيرنانديز الذي رفع عدد تمريراته الحاسمة لـ 5 منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد من سبورتينج لشبونة في سوق الانتقالات الشتوية بعد صناعته لهدفين اليوم، فقد كلل مجهوداته بتسجيل الهدف الخامس بنفسه.

جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة حصل عليها كلمة سر مانشستر يونايتد خارج منطقة الجزاء، ليضعها من جوار الحائط البشري بقدمه اليمنى في الزاوية اليمنى للحارس، ليرفع رصيد أهدافه لـ 6!.

وانتزع مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، رافعًا رصيده لـ 55 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الذي تنتظره مباراة ساخنة مساء اليوم السبت أمام واتفورد لحساب نفس الجولة.

وستشتعل المنافسة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وولفرهامبتون في الجولات الأخيرة من الدوري الانجليزي على مراكز المربع الذهبي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 8 نقاط فقط عن ليستر سيتي الثالث، ولا تفصل مانشستر يونايتد سوى 3 نقاط عن المركز الثالث.

أما ولفرهامبتون فيحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن ليستر سيتي، الأمر الذي يجعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها لكافة الاحتمالات.