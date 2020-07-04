اصابة لاعب الزمالك مصطفى فتحي بـ”فيروس كورونا”

أثبتت التحاليل الطبية التي خضع لها لاعبو الزمالك، اصابة لاعب وسط الفريق مصطفى فتحي بـ”فيروس كورونا” كوفيد 19.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، إيجابية العينة الخاصة بلاعب الزمالك مصطفى فتحي، وتأكد اصابته بـ”فيروس كورونا“.

وتعد اصابة مصطفى فتحي بـ”فيروس كورونا” هي الثانية بين لاعبي الزمالك، بعد أن أصيب زميله حارس الفريق محمد عواد منذ عدة أيام، قبل أن يتعافى من المرض.

وأجرى لاعبو الزمالك المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” لأول مرة أمس الجمعة، للتأكد من سلامتهم.

Advertisements

ويجري فريق الزمالك المسحة الطبية الثانية خلال الساعات المقبلة قبل عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

أقرأ ايضا