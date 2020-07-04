كيكي سيتين: ليس دوري أن أعلق على أخبار رحيل ميسي عن برشلونة

عقد مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة فياريال ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الاسباني.

وأجاب سيتين عندما سئُل عن الأخبار التي تتحدث حول عدم رغبة قائد الفريق، ليونيل ميسي في الاستمرار مع برشلونة، قائلا: “لم أسمع ميسي يتحدث عن ذلك، ولم يخبرني بأي شيء، لذلك، ليس دوري أن أعلق على هذا الموضوع”.

وأضاف: “أرى ميسي يتدرب بشكل جيد، وهو على دراية تامة بما يجب عليه القيام به في المباريات، ولا أعرف ماذا يدور بأمور عقده”.

وعن أزمة النتائج خارج الأرض، قال سيتين: “الفريق خسر بعض النقاط لكن ظهرنا بشكل جيد. أحيانا لم نستحق فقدان نقاط. ضد سيلتا فيغو هدف أسباس أضاع علينا نقطتين، هناك ظروف لا يمكن السيطرة عليها لكننا سنواصل القتال”.

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وحول الأزمة التي اشتعلت، بسبب إشراكه للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان في في آخر 4 دقائق في مباراة أتلتيكو مدريد، علق سيتين: “لقد تحدثت معه، وهو محترف رائع ويتفهم الوضع، لن يتأثر بما حدث حين يعود للعب، فهو إيجابي ويمكننا الاعتماد عليه، وحين أشركه تسألوني ما سبب غياب فاتي”.

وأضاف: “لا يمكن للجميع اللعب خاصة في فريق كبير مثل برشلونة. أقرر التشكيل على معايير. أعلم أن البعض يغضب لكنه قراري وأتحمل المسؤولية”.

وعن مواجهة فياريال، قال سيتين: “لا أعلم إذا كان فياريال أقوى فريق من منذ استئناف الدوري، لكنهم يملكون بالفعل مواهب كثيرة ورائعة ويقدمون مستوى ممتازا، بكل تأكيد سيكونون خصما صعبا جدا على أرضهم”.

ويحل برشلونة بطل الدوري الاسباني في آخر موسمين، في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر، ريال مدريد صاحب الصدارة، مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

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