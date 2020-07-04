تمهيدا للإطاحة بـ”جونز”.. النصر السعودي يخطط لإبرام صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي

أكدت شبكة “fotomac” التركية الشهيرة، والمتخصصة فى أخبار كرة القدم التركية، أن الياباني يوتو ناغاتومو الظهير الأيسر لفريق جالطة سراي التركي، أصبح مرشحًا وبقوة للانتقال لصفوف فريق النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتهي عقد ناغاتومو مع جالطة سراي التركي بشكل رسمي، وبات يبحث عن الانضمام لفريق جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الشبكة التركية، أن الياباني مرشح وبقوة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في صفوف النصر السعودي، رغم وجود عروض آخري للتعاقد مع اللاعب من أحد الأندية الإماراتية.

فيما ذكرت صحيفة “توتو ميركاتو” أن الياباني يوتو ناغاتومو، فشلت صفقة انتقاله لأحد أندية الدوري السعودي، وبات قريبًا من الانضمام لصفوف فريق إماراتي، حيث يبحث اللاعب عن تحديد وجهته المقبلة مع وكيل أعماله.

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وأكدت الصحيفة، أن العرض الإماراتي من نادي النصر أيضا، حيث تقع الصحف العالمية دائما فى خطأ شائع وهو الخلط بين الأندية السعودية والإماراتية.

ويتواجد في خانة الظهير الأيسر داخل صفوف فريق النصر السعودي، عبدالرحمن العبيد، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية، علاوة على عدم قناعة روي فيتوريا بمستوياته، بالإضافة للإصابات العديدة التي يتعرض لها.

يوتو ناغاتومو يبلغ من العمر 33 عاما، وانتهى عقده رسميا مع جالطة سراي، في مطلع شهر يوليو الجاري.

وكانت تقارير محلية سعودية، قد كشفت في وقت سابق، أن روي فيتوريا يراقب الظهير الياباني، للتعاقد معه وتسجيله آسيويا، بدلًا من الأسترالي برادلي جونز الذي ستكون فرصة استمراره ضئيلة.

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