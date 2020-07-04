احصائية مثيرة تؤكد حسم ريال مدريد للقب الدوري الاسباني هذا الموسم

نجح متصدر الدوري الاسباني، ريال مدريد في توسيع فارق النقاط مع برشلونة لأربع نقاط بعد أن تفوق مساء الخميس الماضي على خيتافي بهدف نظيف في الجولة 33 من المسابقة.

فارق النقاط الأربعة قبل انتهاء البطولة بخمس جولات، ليس فارقًا كبيرًا، وغير مطمئن بنسبة 100% لريال مدريد وجماهيره، حتى لو كان برشلونة في أسوأ حالاته الفنية والإدارية.

نفس فارق النقاط الأربعة كان يتقدم به برشلونة عام 1982، قبل نهاية الدوري بخمس جولات، لكنه فرط به في الخطوات الأخيرة من عمر المسابقة.

بينما، لم يحدث تاريخيًا أن فرط ريال مدريد في صدارة الترتيب بعد أن كان متقدمًا بفارق أربع نقاط قبل نهاية الدوري الاسباني بخمس جولات.

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ويملك ريال مدريد رفاهية التعادل في لقائين من الخمسة المقبلين، وسيتمكن من البقاء على صدارة ترتيب الدوري الاسباني، لأنه يتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة.

حيث فاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين نظيفين في لقاء سانتياجو برنابيو بالدور الثاني، بعدما تعادلا سلبيًا في لقاء الكامب نو بالدور الأول.

وفي استطاعة ريال مدريد أن ينهي يفوز بالدوري الاسباني بشكل مبكر أكثر، في حالة استمرار تعثرات برشلونة الحالية في الأسابيع الأخيرة، خصوصًا وأن مواجهة البرسا القادمة ستكون أمام فياريال في ملعبهم، لا سيراميكا.

يذكر أن آخر ألقاب الدوري الاسباني، التي حققها ريال مدريد كانت موسم 2016/17، وحقق الميرنجي بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم أيضًا.

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