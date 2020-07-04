رغم مكاسبه الضخمة..الهلال يتخلف عن النصر بساعات!

تخلف الهلال عن النصر في عملية تسديد الرواتب المتأخرة لأعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، رغم مكاسبه الضخمة التي حققها جراء التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، ومشاركته المميزة في كأس العالم للأندية، عندما احتل المركز الرابع بعد الخسارة من مونتيري المكسيكي في مباراة الميدالية البرونزية.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية انتظار الهلال حتى مطلع هذا الأسبوع لتسديد الرواتب المتأخرة، بعد ساعات قليلة من قيام غريمه التقليدي “النصر” بتسديد الرواتب المتأخرة عن الأشهر الماضية منذ توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتأخر الهلال في إيداع الرواتب بحسابات لاعبيه المحليين والأجانب وأعضاء الجهاز الفني الذي يتقدمه الروماني “رازفان لوشيسكو” حتى يوم 3 يوليو 2020، رغم كل المكاسب الضخمة التي حققها نهاية العام الماضي،

بينما سبقه النصر في تسديد الرواتب رغم أزماته المالية التي هددت استقراره، ودفعت بعض اللاعبين للاعتراض على تأخر الرواتب، لعل أبرزهم البرازيلي جوليانو.

وأعلنت إدارة الهلال دخول الفريق الأول معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض بداية من يوم الأحد، على أن يخوض الفريق خمس مباريات ودية حتى يوم 28 يوليو.

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وعزز الكولومبي جوستافو كويلار تشكيلة الهلال يوم أمس الجمعة بعد عودته المتأخرة من كولومبيا بسبب تمديد حظر الطيران في بلاده حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وسيبدأ الهلال مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة النصر في ديربي الرياض يوم الخامس من أغسطس المقبل.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر ثاني جدول الترتيب.

ويود الهلال رد اعتباره من الهزيمة التي تعرض لها أمام النصر في النصف الأول من الموسم الجاري على ملعب محيط الرعب.

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