مان سيتي يستفز المصريين بـ “محرز” وألقاب صلاح ترد الصاع صاعين!

أشعل نادي مانشستر سيتي غضب عشاق محمد صلاح ونادي ليفربول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره لتغريدة مستفزة ومثيرة للجدل عن لاعبه الدولي الجزائري “رياض محرز” ووصفه بفخر العرب الحقيقي بعد الخسارة المُذلة التي مُني بها فريق صلاح على ملعب مان سيتي يوم الخميس الماضي.

وغرد مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عقب انتهاء مباراة الفريق أمام ليفربول، بالجولة الـ32 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 4/صفر، قائلاً “محرز هو فخر العرب الحقيقي”.

وأثارت تلك التغريدة جدلاً واسعًا ومناوشات بين محبي رياض محرز ومحمد صلاح في الجزائر ومصر، حيث يُعرف محمد صلاح بمصطلح “فخر العرب” بين جمهور كرة القدم العربية عمومًا ومصر خصوصًا.

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وأعاد الشد والجذب بين الجمهور المصري والجمهور الجزائري الصدام الشرس الذي حدث بين عشاق كرة القدم في البلدين خلال الفترة من 2008 إلى 2010 حول الأفضلية العربية والأفريقية بسبب المنافسة الشرسة التي دبت بينهما في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا.

على أي حال، أرقام محمد صلاح لها رأي آخر في هذه القضية، فقد تكفلت برد الصاع صاعين إلى مانشستر سيتي الذي حاول التقليل بصورة مباشرة من إنجازات هداف منتخب مصر في تاريخ كؤوس العالم.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز انجازات الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، الجماعية والفردية، والألقاب كفيلة بحسم الجدل فيما يخص “فخر العرب الحقيقي”.

ألقاب صلاح الجماعية

بطولة الدوري السويسري مع بازل موسم 2012-2013.

بطولة دوري ابطال اوروبا مع ليفربول 2018-2019.

بطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول موسم 2019-2020.

كأس السوبر الاوروبي مع ليفربول 2019.

كأس العالم للأندية مع ليفربول 2019.

التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

ألقاب صلاح الفردية

جائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري 2013.

جائزة هداف تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014 برصيد 6 أهداف.

جائزة لاعب الموسم في نادي روما 2015-2016.

جائزة أفضل لاعب عربي من غلوب سوكر 2016.

جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي “مرتين” 2017 و2018.

جائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 ، 2018.

جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2017-2018.

جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز موسمي 2017-2018، 2018-2019.

المركز الثالث في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2017-2018.

ألقاب محرز الجماعية

الدوري الانجليزي الممتاز 2: مع ليستر سيتي موسم 2015- 2016، ومع مانشستر سيتي 2018-2019.

الدوري الانجليزي الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) مع ليستر سيتي موسم 2013- 2014.

درع الاتحاد الانجليزي مع مانشستر سيتي عامي 2018 و2019.

كأس الاتحاد الانجليزي مع مانشستر سيتي عام 2019.

كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة مع مانشستر سيتي موسمي 2018-2019 و2019 -2020.

بطولة كأس الامم الافريقية 2019 مع المنتخب الجزائري.

ألقاب محرز الفردية