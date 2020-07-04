مدرب برشلونة يرفض التعليق على أنباء رحيل ميسي



رفض كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني اليوم السبت التعليق على الأنباء التي ذكرت إمكانية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكاتالوني.



وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الفائتة تقريراً تحدث عن تجميد ميسي لمحادثات تجديد عقده مع برشلونة وتفكيره الجدي في الرحيل عن صفوف حامل لقب الدوري الإسباني.



وقال سيتين إنّه لا يريد التعليق على التقارير المنشورة مشيراً إلى أنّ ميسي في وضع جيد حاله كحال غريزمان الذي أثارت عائلته البلبلة في الأيام الماضية داخل غرف ملابس برشلونة بسبب جلوسه على دكة البدلاء.



وعلق سيتين على انتقادات عائلة غريزمان له وجلوس النجم الفرنسي على مقاعد البدلاء، بأن لاعب أتلتيكو مدريد السابق شخص محترف وهو يتفهم ما حدث.

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