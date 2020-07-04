رياضة | خبر سار للأهلي.. القاطرة الإفريقية يعلن جاهزيته للمباريات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي.. القاطرة الإفريقية يعلن جاهزيته للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف الدوري العام.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، على الإطمئنان على اللاعب وفحصه قبل انطلاق المران، حيث أبدى جاهزيته التامة للمشاركة.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.