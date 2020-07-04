رياضة | خبر سار للأهلي.. القاطرة الإفريقية يعلن جاهزيته للمباريات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي.. القاطرة الإفريقية يعلن جاهزيته للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف الدوري العام.
وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.
وحرص الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، على الإطمئنان على اللاعب وفحصه قبل انطلاق المران، حيث أبدى جاهزيته التامة للمشاركة.
واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.