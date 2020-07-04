رياضة | مران الأهلي| جلسة خاصة مع معلول وتدريب بدني قوي لنجم الفريق الصاعد

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| جلسة خاصة مع معلول وتدريب بدني قوي لنجم الفريق الصاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق الأول لكرة القدم، تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات.

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت.

واستمرت الجلسة عدة دقائق، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبعض التعليمات الخاصة.

وعاد الأهلي لتدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.