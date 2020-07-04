رياضة | موعد مع التاريخ.. بوفون يحطم رقم مالديني في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مع التاريخ.. بوفون يحطم رقم مالديني في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، في تحطيم رقم أسطورة ميلان مالديني، بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لفريقه، الذي سيواجه تورينو، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فأن بوفون بمشاركته أمام تورينو، فإنه سيصل إلى المباراة رقم 648 له في الدوري الإيطالي.

وتابعت الشبكة، أن بوفون تجاوز رقم المدافع باولو مالديني أسطورة ميلان، ليصبح بوفون أكثر لاعب ظهورًا في الدوري الإيطالي عبر التاريخ.

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وظهر بوفون في أول مباراة له بالدوري الإيطالي في 19 نوفمبر 1995، عندما كان يرتدي قميص بارما، وحافظ حينها على نظافة شباكه خلال التعادل مع ميلان، عندما كان عمره 17 عامًا و9 أشهر و22 يومًا.

وخلال 647 مباراة ظهر فيها بوفون في الكالتشيو، تمكن جيانلويجي من الحفاظ على نظافة شباكه في 296 مباراة، واستقبل 524 هدفًا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه (لاتسيو)، بينما يحتل تورينو المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.