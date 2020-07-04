رياضة | برشلونة يرفع راية الانتصار أو الموت أمام فياريال

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفع راية الانتصار أو الموت أمام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون برشلونة مُطالب بالفوز على فياريال، عندما يلتقيان غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك من أجل الضغط على ريال مدريد المتصدر.

وإذا تغلب ريال مدريد على أتلتيك بلباو قبل مباراة برشلونة، سيدخل برشلونة مباراته مع فياريال وهو يعلم أن الخسارة ستبعده عن الصدارة بفارق سبع نقاط مع تبقي أربع مباريات.

ويدخل برشلونة المباراة ونجم الفريق الجديد مستاء من جلوسه احتياطيا، ولاعبهم الأعظم محور تكهنات مثيرة للقلق ، ومدربهم في دائرة الضوء حيث أن مستقبله مع الفريق تحوم حوله الشكوك.

وكان جيرارد بيكيه أكد في الاسبوع أنهم سيقاتلون لنهاية الموسم لأنه جزء من الحمض النووي للفريق ولكن هذا لم ينتج عنه سوى التعادل 2/2 مع اتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي ومنذ ذلك الحين بدأت تزيد المشاكل.

وكان أنطوان جريزمان، أكبر صفقة للفريق في الصيف الماضي، شارك في المباراة في الدقيقة 90 كبديل في مباراة أتلتيكو.

وسئل كيكي سيتين مدرب برشلونة مساء الثلاثاء الماضي :"هل هناك مشكلة مع جريزمان؟".

وقال سيتين :"يبدو لي أنه في حالة جيدة. ولكن لا يمكن أن يلعبوا كلهم. يجب اتخاذ قرارات ".

وعن مشاركة اللاعب المتأخرة في المباراة، قال سيتين :" أعلم أنه من غير المنطقي الدفع به في هذا التوقيت".

وأضاف :"كان من المفترض أن أدفع به مبكرا ولكنني رأيت أننا نلعب بشكل جيد، كما أنه ينبغي عليك دائما أن تدفع بلونيل ميسي ولويس سواريز ".

ويشعر جريزمان أنه لم يحصل على المكانة التي يستحقها بعدما دفع النادي 120 مليون يورو (135 مليون دولار) في الصيف الماضي.

Advertisements

وفي رد على ما قاله سيتين بانه سيتحدث مع اللاعب، جاء تصرف والد جريزمان غاضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال آلان جريزمان :"(تتحدث معه) يجب أن يكون معك مفتاح الشاحنة ولكنك مجرد مسافر".

وأظهرت الصور التي انتشرت في وسائل الإعلان عدم اهتمام لاعبي برشلونة بتعليمات سيتين أثناء فترة الراحة خلال المباريات، وأظهر ميسي وهو يبتعد عن سارابيا مساعد سيتين بينما كان يتحدث معه.

وكان ميسي هو التالي في تصدر العناوين غير المرغوب فيها هذا الاسبوع حيث أشارت إذاعة "كادينا سير" أن المفاوضات بين اللاعب والنادي بشان تمديد تعاقده توقفت.

هل يمكنك إيقاف شيئ ما لم يكن يتحرك في البداية؟ يتبقى موسم في عقد ميسي الحالي وخلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا والموسم الطويل، لم يظهر أن تجديده وشيك .

ويبدو أن ميسي على خلاف مع المجلس الذي لن يرحل عن النادي حتى إجراء الانتخابات في 2021.

ويمكن أن يرحل سيتين بشكل مبكر قبل رحيل المجلس إذا خرج الفريق من السباق على لقب الدوري.

وأهدر فياريال ثلاث نقاط فقط في أول ست مباريات عقب استئناف الدوري وحاليا يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

هناك ثلاثة أسابيع بين نهاية الدوري الإسباني ومواجهة برشلونة أمام نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لذلك يمكن للنادي أن يتحرك لجلب ما سيكون المدرب الثالث هذا الموسم إذا استمرت الأمور في التدهور .

هذه أوقات مضطربة. في السابق تفوق ميسي في الملعب وكان نجاح الفريق يغطي على المشاكل خلف الكواليس.

وستكون مواجهة فياريال صعبة لكي يتكرر نفس السيناريو يوم الأحد.