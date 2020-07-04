رياضة | مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عودة بطولة الدوري المصري يوم 7 أغسطس القادم بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

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وستكون أول مباراة للنادى الأهلي أمام إنبي والزمالك سيواجه المصري ضمن مؤجلات البطولة.

وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.