رياضة | أزمة كبيرة تضرب ليفريول في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تضرب ليفريول في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق ليفربول الإنجليزي، يواجه أزمة كبيرة في الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير، إلى أن هناك ازمة داخل ليفربول فيما يتعلق ببيع لاعبين من الفريق الذين كان ينوي استغلالهم في صفقات تبادلية، من أجل جلب لاعبين آخرين.

Advertisements

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: "الأزمة تكمن في أن اللاعبين الذين كان ينوي ليفربول الاستغناء عنهم، انخفض سعرهم كثيراً بسبب جائحة كورونا التي ضربت بورصة انتقالات اللاعبين".

وأشارت إلى أن ثلاثي ليفربول لن يتعدى سعرهم حالياً 60 مليون جنيه إسترليني، وهم شيردان شاكيري، هاري ويلسون وماركو غروييتش، مما سيضطر "الريدز" للإبقاء عليهم في الموسم المقبل.

وكان المدير الفني كلوب متواضعاً بشأن خططه للسوق خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفض التكهنات المتعلقة بأمثال كاي هافرتز بعد ضعت صفقة تيمو فيرنر.