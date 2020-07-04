رياضة | عبدالناصر محمد: اللجنة الخماسية يجب أن تراعى أندية الدرجة الثانية.. وعودة الدورى قرار سليم

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالناصر محمد: اللجنة الخماسية يجب أن تراعى أندية الدرجة الثانية.. وعودة الدورى قرار سليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عبدالناصر محمد المدير الفنى السابق لفريق fc مصر حزنه الشديد بسبب الإتهامات المتبادلة بين جماهير الأندية الشعبية خصوصا الأهلى والزمالك خصوصا بعد اعلان محمد عواد حارس مرمى الزمالك اصابته بفيروس كورونا وهذا الشئ جديد على أخلاقنا وتعرضه للتنمر من بعض الجماهير كان أمر غير مقبول تماماً ويهدد بزيادة الإحتقان بين الجماهير خاصة مع وجود السوشيال ميديا.

وأضاف أن ظهور حالات اصابه بين لاعبى الدورى خلال الفترة الماضية لايمنع من عودة البطولة مرة آخرى ولكن بشرط وضع ضوابط صارمة تلزم بتنفيذها جميع الأندية مع مراعاة الظروف والوضع المالى لكل فريق من اجل المحافظة على صحة وحياة اللاعبين والأجهزة الفنية.

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وقال عبدالناصر أن عودة بطولة الدورى أو إلغائها هو قرار دولة وعلى جميع المسؤلين الإلتزام به ،وأضاف لا مانع من استكمال الموسم، ولكن لا يجب على الإطلاق إقامة مباراتين في الأسبوع، فهذه مخاطرة كبيرة للغاية على اللاعبين وستعرضهم لكم كبير من الإصابات.

وأشار مدرب مصر السابق أنه يجب على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن تراعى وتضع فى حسابتها أندية الدرجات المختلفة الثانية والثالثة والرابعة خصوا فى ظل الظروف الصعبة التى عاشوا فيها خلال فترة توقف النشاط الرياضى ، ولابد من وضع خطة عاجلة لإستئناف النشاط فى الدرجات المختلفة حفاظا على اللاعبين .

وكان اتحاد الكرة حدد يوم 7 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-20 بالمباريات المؤجلة لحين اعلان جدول باقى المباريات.