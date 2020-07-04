رياضة | صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم إيريك تراوري مع بيراميدز والمقاصة وأسوان؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم إيريك تراوري مع بيراميدز والمقاصة وأسوان؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اللاعب البوركينابي إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز، دائرة اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي حصل على توقيع "تراوري" تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي، وأبلغ اللاعب إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل إلي القلعة الحمراء، لكن يرفض مسئولي النادي السماوي التفريط في اللاعب لكونه أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته حاليًا.

ويُعد تراوري هدفًا قديمًا للنادي الأهلي حيث سبق وحاول التعاقد معه عندما كان لاعبًا في المقاصة، ولكن نادي بيراميدز دخل في الصفقة وقتها وحصل على خدمات اللاعب مقابل 30 مليون جنيه تقريبا.

أرقام إيريك تراوري مع بيراميدز

حضر تراوري إلي مصر في يناير لعام 2016 وانضم لصفوف فريق أسوان واستمر معه 6 أشهر، وخاض معه 18 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1094 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين.

انتقل بعدها لنادي مصر المقاصة في صيف 2016، وشارك مع الفريق الفيومي في 78 مباراة بمختلف البطولات، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له 6826 دقيقة، وسجل 16 هدفًا، وصنع مثلهم، وحصل على 10 انذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

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انضم إيريك تراوري إلي نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من نادي مصر المقاصة، ونجح اللاعب في اثبات نفسه سريعًا مع الفريق السماوي وأصبح من أهم العناصر بالفريق الذي يعتمد عليهم الجهاز الفني خلال المباريات.

شارك نجم بوركينا فاسو مع بيراميدز في 43 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3548 دقيقة، سجل 18 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

خاض "تراوري" 27 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، سجل 10 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 5 انذارات، ولم يتعرض للطرد اطلاقا، بينما شارك في 5 مباريات بكأس مصر وسجل هدفين.

لعب صاحب الـ24 عامًا مع بيراميدز 11 مباراة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخري، وحصل على انذار وحيد، وصعد مع الفريق لنصف نهائي البطولة القارية، وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق حوريا كوناكري الغيني.

وخاض نجم بيراميدز 5 مباريات دولية مع منتخب بوركينا فاسو، ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

تبلغ القيمة التسويقية لنجم بيراميدز 1.40 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير.