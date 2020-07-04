رياضة | 3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثة عروض من أجل الرحيل إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخلت أندية كل من سموحة والمقاولون العرب، في مفاوضات جادة مع أحمد ياسر ريان مهاجم المارد الأحمر والمعار إلى صفوف الجونة، حتى نهاية الموسم الجاري.

كما أبدى الجونة فريقه الحالي، رغبة واضحة في استمرار نجمه بيه صفوفه لمدة موسم آخر، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز طوال فترة تواجده بالفريق الساحلي.

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وأعرب ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس المدير الفني، عن رغبته الملحة في التوقيع مع المهاجم الدولي الشاب، ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، إلى الأهلي بالموسم الجديد.

وكان ريان، تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل معرفة مصيره بشكل نهائي من العودة أو الاستمرار في إعارته لتحديد وجهته المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب، وجهته المقبلة خاصةً أنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي من أجل الحفاظ على مكانته داخل المنتخب الوطني الأولمبي، والمشاركة في أولمبياد طوكيو اليابان.