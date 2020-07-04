رياضة | مراكز الشباب تعيد الحماس والإرادة لأعضائها بعد توقف ثلاثة أشهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مراكز الشباب تعيد الحماس والإرادة لأعضائها بعد توقف ثلاثة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مراكز الشباب فتح أبوابها من جديد لاستقبال أعضائها، بعد التعقيم، اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، بعد غلق استمر أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

واستقبل جمهور مراكز الشباب قرار عودة فتح المراكز بحماس، إرادة، معبرين عن اشتياقهم لممارسة الرياضة

ورصدت عدسة "الخليج 365" صورا لبعض الشباب الذين يلعبون كرة القدم في إحدى مراكز الشباب، بفرح كبير بعد توقف النشاط الرياضي لفترة كبيرة.

وفتحت مراكز الشباب أبوابها وفقا للأكواد التى أعلنها الدكتور أشرف صبحي فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضي، تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

ووضعت وزارة الرياضة عددًا من الإرشادت والضوابط لعودة هذه الأندية ومراكز الشباب.

وجاءت الإرشادات والضوابط لعودة الأندية كالتالي:

إعداد المنشأة لعودة النشاط الرياضي وكل التجهيزات الخاصة بها.

العودة التدريجية للعاملين بكل هيئة بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تطهير وتعقيم كل الغرف والقامات ودورات المياه وغرف تغيير الملابس وأماكن ممارسة النشاط الرياضي.

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تطعير وتعقيم كل الأدوات والتجهيزات الرياضية

تدريب وتأهيل العاملين علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الاحتمالات

تحديد ممرات الدخول وتحدد مسارات الخروج والدخول لتقليل التزاحم ووصع إشارات التباعد واسهم اتجاهات المرور

وجوب استخدام جميع الأعضاء الكمامات الوافية عند دخول الهيئات الرياضية

تحديد الشخص المسئول أو اللجنة المسئولة عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشأة

تنفيذ برنامج تدريبي علي جميع العاملين عن كيفية أداء الإجرارات الاحترازية.

إعداد وسائل تكنولوجية لتقدديم الخدمات وتحصيل الاشتراكات بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو بالطريقة التقليدية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو الجاري عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الماضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.