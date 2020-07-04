رياضة | كيكي سيتين يتحدث على رحيل ميسي واجتماعه مع رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يتحدث على رحيل ميسي واجتماعه مع رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج كيكي سيتيين، المدير الفني لفريق برشلونة في تصريحات جديدة، ليؤكد صعوبة مواجهة فياريال غداً الأحد في الدوري الإسباني، وأشار إلى إنه لم يعلم أي شيء بشأن مستقبل ليونيل ميسي.

وقال سيتين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لا أعلم ما إذا لو كان فياريال أقوى فريق من منذ استئناف "الليجا"، لكنهم يملكون بالفعل مواهب كثيرة ورائعة ويقدمون مستوى ممتاز، بكل تأكيد سيكونوا خصم صعب جداً، وسنلعب على أرضهم".

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وعن أنباء عدم رغبة ليونيل ميسي في الاستمرار مع برشلونة، قال كيكي سيتين: ‘‘لم أسمع ميسي يتحدث عن ذلك، ولم يخبرني بأي شيء، لذلك هذا ليس دوري لكي أعلق على هذا الموضوع".

وأضاف: "حقيقة أنني أرى ليو بشكل جيد، ويتدرب جيداً، ولا أعرف ماذا يدور بأمور عقده؟".

وعن الاجتماع الخاص مع جوسيب ماريا بارتوميو قال: "لا أستطيع التحدث علناً عن ما حدث بيني وبين الرئيس، لكن شعرت أنه يريدني أن أستمر الموسم المقبل".