رياضة | عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبي الزمالك والخاصة بفيروس كورونا المستجد، إصابة نجم الفريق الأول مصطفي فتحي للإصابة بالفيروس.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن نتيجة النحليل الخاصة بنجم القلعة البيضاء مصطفي فتحي كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة أيضًا إلى إصابة إداري بالفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك أجرى المسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا يوم الخميس الماضي استعدادا لعودة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القجم، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.