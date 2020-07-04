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رياضة | هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

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كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل محمد صلاح عن ؟.. كلوب يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن الأنباء التي ترددت بشأن رحيل النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز عن أنفيلد.

 

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود اهتمام كبير من وريال مدريد دون وجود مفاوضات أو عرض رسمي.

 

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وعلق كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، عن إمكانية رحيل صلاح قائلا: "أخبرني عن تحدٍ أفضل من النجاح مع ليفربول؟".

 

وتابع: "هناك الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن إذا ذهبت إلى أو برشلونة، فستفوز بالدوري ست أو سبع مرات خلال 15 عامًا".

 

وواصل تصريحاته: "نحاول هنا أن نكون ناديًا قادرًا على الفوز بجميع البطولات، ونكتب تاريخنا بأيدينا ليريد الجميع المشاركة به".

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