رياضة | الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض مجلس الزمالك، بشكل رسمي، دخول مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، ضمن الصفقة التبادلية التى يخطط الفارس الأبيض إبرامها بالفترة المقبلة.

وأبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، تمسكه بخدمات لاعبه وعدم التفريط في موهبته بسهوله بالميركاتو الصيفي.

كانت إدارة الزمالك دخلت فى مفاوضات مع ثلاثى بيراميدز رجب بكار، ونبيل عماد "دونجا"، وعبدالله بكرى، من أجل تدعيم خطوطه الخلفية، ولا تزال المفاوضات مستمرة لمحاولة الوصول إلى اتفاق.