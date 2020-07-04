رياضة | شباب الأهلي والفيصلي يتنافسان على ضم نجم بوخوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي والفيصلي يتنافسان على ضم نجم بوخوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ناديي شباب الأهلي الإماراتي والفيصلي السعودي، يتنافسان للحصول على خدمات داني بلوم لاعب نادي بوخوم الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

ذكر موقع فوسبول ترانسفيرز الألماني: "نادي الفيصلي يرغب في ضم الجناح الأيسر لفريق بوخوم، وينافسه على اللاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي، ونادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي".