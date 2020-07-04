رياضة | تخطيط الأهلي يناقش مصير مهاجم الفريق ومحاولات لاستمراره

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تخطيط الأهلي يناقش مصير مهاجم الفريق ومحاولات لاستمراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم مصير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتناقش لجنة التخطيط، ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، خاصةً بعد دخوله في أزمة مع فريقه

وكان أزارو، طالب إدارة الاتفاق السعودي بتسديد مستحقاته في حالة استمرار بين صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري، بعد توقف المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

طلب أزارو، قوبل بالرفض من إدارة الفريق السعودي، والذي استند على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري لظروف استثنائية.

وطالب اللاعب، من إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بالعودة إلى صفوف الفريق والتدرب داخل ملعب التتش، وعدم رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وتحاول لجنة التخطيط، في إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بمنح اللاعب فرصة التواجد مع الفريق خاصةً أنه من المهاجمين المميزة، بالرغم من قرار المدرب برحيله.