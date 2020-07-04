رياضة | زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب الثلاثي رفائيل فاران إيدين هازارد وناتشو بسبب الإصابة، وخاميس رودريجيز بقرار فني. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوبي خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - مارسيلو - ميندي - خافي هيرنانديز خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - أسينسيو - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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