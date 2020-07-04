شكرا لقرائتكم خبر عن «بوفون» يحطم رقمًا قياسيًا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم الحارس الإيطالي المخضرم لنادي يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون رقمًا قياسيًا في بطولة الدوري الإيطالي بمشاركته في مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام تورينو.

وشارك «بوفون» في المباراة الأولى له في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى مباراته رقم 648 في مسيرته بالبطولة، ليصبح أكثر لاعب يشارك في المباريات في تاريخ البطولة.

وكسر الحارس صاحب الـ 42 عامًا الرقم الذي كان مسجلًا باسم أسطورة نادي ميلان، باولو مالديني، صاحب الـ 647 مباراة.

وكان يوفنتوس قد أعلن مؤخرًا تمديد عقد «بوفون» مع الفريق لمدة موسم إضافي لينتهي بانتهاء الموسم القادم، فيما أصبح حاليًا يلعب دور الحارس الثاني للسيدة العجوز خلف البولندي فويتشيك تشيزني.