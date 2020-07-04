شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يشهد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، غداً الأحد، فعاليات اجتماع الدورة (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمقرر عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ومن المقرر مناقشة مجموعة من القضايا خلال الاجتماع، منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة كورونا، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة كورونا.

كما سيتم مناقشة المشروعات والبرامج المطروحة من قبل اللجان الفنية المعاونة، والتي تم استعراضها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد الخميس الماضي، وذلك لإقرار تنفيذ تلك البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية المشتركة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي التوجه لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية العربية، مشيراً إلى تكثيف الجهود من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب للخروج بمجموعة منوعة من البرامج تتلائم والظروف والتحديات الراهنة.