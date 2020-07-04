لماذا يجب أن يبقى محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول؟.. «كلوب» يجيب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سببًا لرحيل نجمي فريقه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، واللذان يعتبرا هدفًا لعدد من صفوة أندية القارة العجوز.
وقال «كلوب»، في حوار لصحيفة «ميرور» البريطانية: «قل لي عن تحد أفضل من النجاح مع ليفربول؟ هناك العديد من الأندية الكبيرة، ولكن إذا ذهبت إلى مدريد أو برشلونة تفوز بالدوري 6 أو 7 مرات في 15 عامًا».
وأضاف: «بايرن فاز به تسع مرات ويوفنتوس كذلك، هذه إنجازات عظيمة ولكن المثير حقًا هو أن تترك بصمة هنا، نحن نحاول كل شئ لنصبح ناد مثير وأن نصنع قصة مثيرة حقًا ليتمنى الجميع أن يكون جزء منها».
وتابع المدرب الألماني: «الخطة هي أن ينظر اللاعبون للخلف ويقولون: (اليوم الذي وقعت فيه لليفربول كان يومًا من أهم أيام حياتي)».
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