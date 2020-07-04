لاعبو الأهلي يعودون للتدريبات بعد الراحة الـ 48 ساعة

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جدة - عمرو شويل استأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.
فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق والذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.
وخاض الأهلى قبل راحة الـ48 ساعة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفنى على الجانب البدني، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات الاسترشادية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية ، ويصل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق إلى القاهرة الاثنين المقبل، لقيادة الفريق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها للاطمئنان على أسرته فى سويسرا.
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