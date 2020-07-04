شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد شروط المباريات الودية قبل استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شروط إقامة المباريات الودية بين فرق الدورى قبل استئناف المسابقة فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية أن المباريات الودية مسموح بها قبل عودة الدورى مع الالتزام بالاجراءات الطبية اللازمة ، وهى تعقيم الملعب الذى يستضيف المباراة قبلها وبعدها، بجانب اجراء مسحات على لاعبى الفريقين قبل المباراة وان تقام المباراة يوم ظهور نتيجة المسحة، على أن يشارك فى المباراة اللاعبين أصحاب العينات السلبية بينما يتم استبعاد وعزل أصحاب الحالات الايجابية، ونفس الأمر بالنسبة لطاقم حكام المباراة لابد من الخضوع لمسحات أيضا وظهور النتيجة قبل المباراة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

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أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.